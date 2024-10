I marinai della Nave Altair si ritrovano dopo 50 anni grazie a facebook. In Sardegna il raduno nazionale degli ex marinai. Cagliari, Carloforte e Barumini le tappe dell’incontro.

Arriveranno all’inizio di novembre in Sardegna, per partecipare al terzo raduno nazionale, gli ex marinai della nave militare Altair che prestarono servizio sulla fregata sin dagli anni ‘50 e che da poco si sono ritrovati grazie a facebook. Visiteranno Cagliari, Carloforte e Barumini con le loro famiglie.

Qualche anno fa alcuni ex marinai che negli anni ‘50 e ‘60 furono imbarcati su una delle navi della Marina Militare, decisero di creare un gruppo facebook per consentire di incontrarsi nuovamente a distanza di decenni.

L’iniziativa riscosse un successo non soltanto in termini di numero di iscritti (parecchie centinaia), ma perché ha diede vita a dei raduni annuali. Il primo nel 2011 a Roma, il secondo nel 2012 a La Spezia. Quest’anno la richiesta di tutti gli ex marinai (proveniente da tutte le regioni italiane) è stata di incontrarsi in Sardegna.

Per questo, l’organizzazione ha deciso di incontrarsi nell’isola. L’incontro durerà tre giorni (8, 9 e 10 novembre) consentendo la visita di Cagliari e di altre località sarde (es. Barumini).

Il clou dell’edizione 2013 del raduno consiste in una cerimonia di commemorazione civile e religiosa, che si terrà a Carloforte la mattina di sabato 9 novembre, a ricordo della tragedia del naufragio della nave mercantile Fusina avvenuta il 15 gennaio del 1970 con un solo superstite. L’Altair assieme ad altre unità della Marina parteciparono alla ricerca dei naufraghi recuperandone alcuni. Il ricordo di tale tragedia è tuttora presente fra la gente di Carloforte e tra i marinai che hanno vissuto quei tristi momenti. Al raduno potranno partecipare tutti i marinai (di qualsiasi grado) dell’Altair di qualsiasi periodo d’imbarco (dal 1951 al 1971).

Considerato che Nave Altair imbarcava numerosi marinai sardi, il gruppo organizzatore si augura che ci sia una partecipazione anche degli ex marinai non aderenti al gruppo facebook “quelli imbarcati su nave Altair F591”.

Informazioni sono reperibili presso il FB “Quelli imbarcati su nave Altair F591”.

Il referente per la Sardegna è Decenzio Mameli, anche lui ex marinaio, che si può contattare alla mail decenzio.mameli@gmail.com.

Questo il programma del Raduno Nazionale in Sardegna

AVE ALTAIR F591 PROGRAMMA 3° RADUNO NAZIONALE

Il 3° RADUNO NAZIONALE SI SVOLGERA’ IN SARDEGNA NEI GIORNI 8-9-10 NOVEMBRE 2013

SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:

VENERDI 8 NOVEMBRE:

- ARRIVO A CAGLIARI IN MATTINATA: ognuno con mezzi propri.

appuntamento (orario da definirsi ma comunicato a brevissimo per permettervi di prenotare) per il trasferimento a Carloforte.

Il prezzo del trasferimento è da 12 a 15 Euro a persona, in pulmini da 8 persone.

Incontro con il nostro amico Gianni REPETTO che ha preso contatti per noi con albergo e ditta trasporti.

CENA - ( prezzo da concordare al momento ).

-Sistemazione in albergo. Prezzo concordato per noi Euro 45 A CAMERA doppia o matrimoniale (prezzo per 2 persone) a notte, colazione compresa.



SABATO 9 NOVEMBRE:

- Transfert al monumento per la celebrazione della commemorazione Vittime della tragedia del FUSINA alla presenza delle autorità locali con doppia cerimonia civ