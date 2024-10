È tutto pronto per la sesta edizione di “Incontro con il liutaio”, una giornata interamente dedicata alla chitarra, in programma domenica 10 marzo negli spazi del Teatro Moderno di Monserrato (via 31 marzo, 29).

La manifestazione avrà inizio alle 9.00 con la masterclass tenuta da Marco Piperno, Premio Paganini guitar festival 2018. Alle 10.00 è in programma l’inaugurazione della mostra di liuteria, che vedrà in esposizione diversi esemplari di chitarre costruite dai principali maestri liutai della Sardegna: Rinaldo Vacca, Livio Lorenzatti, Giovanni Locci, Riccardo Mudu, Beppe Manconi e Ottavio Piras.

Alle 19.00 il momento clou con il recital di Piperno che proporrà al pubblico un programma incentrato su brani di J. K. Mertz, M. Ponce e D. Bogdanovic. L’evento è organizzato dall’associazione Mani in arte, in collaborazione con il Paganini Guitar festival di Parma e l’Istituto comprensivo di Monserrato.