Astrofisica, astronomia o semplicemente scienza. Parole, queste, che sembrano spesso lontane dalla vita quotidiana e riservate solo una cerchia ristretta d’intellettuali e considerate quasi “aliene” dalla capacità di comprensione dell’uomo comune.

Tra dicembre e gennaio arrivano a Sassari gli “Incontri ravvicinati con la scienza”, un ciclo di conferenze-seminario alle quali parteciperanno diversi protagonisti d’eccezione della divulgazione e della comunicazione scientifica. L’intento è quello di avvicinare gli appassionati e i neofiti verso questo mondo complesso, affascinante e misterioso.

Organizzati dal Circolo Culturale Aristeo e dalla Società Astronomica turritana, gli appuntamenti avranno inizio al termine del “VI Convegno internazionale di Archeoastronomia in Sardegna” e della giornata di studi “Divulgare la scienza”, in programma, rispettivamente, il 1 e 2 dicembre all’ex Convento del Carmelo e nell’Aula magna dell’Università centrale.

Si comincerà lunedì 4 dicembre alle 11.00, presso il Liceo Scientifico Giovanni Spano di Sassari, con “Astronomia, paleoclimatologia ed evoluzione” in compagnia di Elio Antonello (esperto di Astronomia culturale e di Storia dell’astronomia), presidente della Società italiana di archeoastronomia. Inoltre, Antonella lavora per l’Inaf (Osservatorio astronomico di Brera) e opera in progetti per satelliti spaziali, oltre che svolgere attività di ricerca osservativa e teorica.

Il giorno successivo, il 5, dalle 14.00 alle 17.00, ci si sposterà all’Auditorium Museo ex convento Carmelo per il seminario dal titolo “La scienza che ci gira intorno” con la nota giornalista scientifica Silvia Bencivelli (medico, docente universitaria, autrice e conduttrice radiotelevisiva per la Rai). Quest’ultima scrive di scienza per numerosi quotidiani riviste (Repubblica, D di Repubblica, il Venerdì di Repubblica, Le Scienze, Mente e Cervello, Focus e Wired). Ha al suo attivo anche alcune pubblicazioni, tra le quali “Comunicare la scienza” (2013) e “È la medicina, bellezza” (2016).

Il 18 dicembre alle 11.00, invece, si terrà l’ultimo “Incontro Ravvicinato” al liceo Marconi. Stavolta, il protagonista sarà Andrea Possenti, autore di saggi divulgativi e scientifici, componente dell’INAF e attuale vicedirettore dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari. Lo scienziato, responsabile della scoperta della doppia pulsar insieme a Nichi d’Amico e Marta Burgay, presenterà l’intervento a tema “Astronomia o Astrofisica?”. La partecipazione agli incontri gratuita e su prenotazione. Per informazioni chiamare il 3397760176.