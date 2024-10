Il Comune di Bonorva (ente gestore del PLUS Alghero) ha pubblicato l’avviso “Includis” (progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità). Ciò riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse, destinate agli enti e soggetti del terzo settore, che siano in possesso dei requisiti necessari e che intendono partecipare alla progettazione e realizzazione di programmi per persone diversamente abili.

Al termine procedura, sarà definito il Progetto “INCLUDIS – Plus Alghero” verrà sottoposto, entro il 16 gennaio 2018, alla Regione Sardegna. «Si intende così contribuire all’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro – si legge nel sito istituzionale del Comune di Bonorva – attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo di tali destinatari».

Con l’istituzione di un partenariato progettuale, il Plus di Alghero intende dare inizio a un percorso condiviso che abbia l’intento di individuare gli interventi prioritari, di selezionare i destinatari e alla definizione dei relativi progetti d’inserimento. Le istanze dovranno essere presentate entro venerdì 1 dicembre alle 13.00 e dovranno essere inviate, tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo protocollo.bonorva@pec.comunas.it.

Per tutta la durata la durata della procedura, è stato attivato un Servizio informativo presso il Segretariato Sociale Centralizzato del PLUS Alghero, in piazza Santa Maria numero 25 a Bonorva. Gli orari di apertura saranno il lunedì, mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00. Maggiori informazioni al numero verde: 800 332 333 o allo 079867799. È possibile anche inviare una e-mail a udp.plusalghero@gmail.com.