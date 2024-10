Stessa storia e stesso identico posto, accade praticamente ogni giorno e con puntualità: proprio nei pressi del Centro Commerciale La Playa – Iper Pan Oviesse, dove dietro un brandello di muro che ‘protegge’ se così si può dire gli incivili, ad abbandonare ogni cosa: forse, con spavalderia, per il solo fatto che sono presenti alcuni contenitori per la differenziata delle famiglie del condominio di viale La Playa (sono le palazzine dei ferrovieri), che giustamente adoperano i cassonetti per conferire correttamente i rifiuti, c’è chi si approfitta della situazione per sbarazzarsi di ogni cosa.

Più e più volte, la scena si ripete: addirittura ci sarebbero alcune foto che ritraggono chi, scende da un furgone bianco ed abbandona cassette vuote per la frutta e la verdura, ancora chi di passaggio lascia le buste dei rifiuti come se nulla fosse.

Tutto, parrebbe, filmato e documentato da una telecamera posizionata sopra l’ingresso di quell’ingresso condominiale: comportamenti che dunque potrebbero essere presto girati al Comando della Polizia Municipale e al Comune di Cagliari per i provvedimenti del caso.