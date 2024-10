Hanno inciso con scalpello e martello alcune scritte sulle rocce dei grottoni di Cala Luna, ed hanno imperversato con i loro Quad lungo l'arenile della spiaggia in uno degli angoli più belli della Sardegna.

Gli agenti della Forestale di Dorgali, dopo un lungo lavoro di indagine, hanno identificato i responsabili, due turisti piemontesi, di 46 e 55 anni, che sono stati denunciati.

Dovranno rispondere di alterazione di bellezze naturali in luoghi demaniali soggetti a tutela paesaggistica e per aver imbrattato beni immobili di pubblico interesse. Agli autori del reato sono state anche comminate varie sanzioni amministrative, per la sosta sull'arenile del mezzo motorizzato in violazione dell'ordinanza Balneare 2015.

L'identificazione dei due piemontesi è stata resa possibile anche grazie ad alcuni video pubblicati su Facebook, che riproducevano piloti di Quad che scorrazzavano all'interno dell'arenile e scolpivano una frase sulla parete rocciosa antistante la spiaggia.

L'attività è stata svolta in collaborazione con le stazioni del Corpo forestale di Torino e Almese (To). L'incisione sulla roccia ha provocato un'alterazione del bene che dovrà essere sanata con un intervento di ripristino.