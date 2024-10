La squadra 1A della Sede centrale dei Vigili del fuoco di Sassari è intervenuta in città, in via Budapest, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'auto.

Per cause da accertare, la macchina è uscita fuori strada. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e ad agevolare lo spostamento della vettura dalla carreggiata. Sul posto 118 e polizia locale.

Uomini del 115 in azione anche lungo la SP15 Nord, all'ingresso di Ittiri, per un altro incidente stradale.

Il conducente del mezzo coinvolto, unico occupante del veicolo, è stato trasportato all'ospedale di Sassari per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e fatto assistenza alle forze dell'ordine. Sul posto 118, Carabinieri e Polizia. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire i rilievi, la rimozione del veicolo e la pulizia della carreggiata.