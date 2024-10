Incidente frontale tra due auto in una strada di penetrazione agraria di Ortueri. Due persone sono rimaste ferite, una in modo lieve, mentre l’altra ha riportato lesioni più gravi.

Sul posto è prontamente intervenuta l’ambulanza base Mike Soccorso da Meana Sardo e subito dopo l’ambulanza medicalizzata di Sorgono e la squadra dei Vigili del fuoco di Sorgono.

Per il ferito con le contusioni più gravi, un 82enne residente a Quartu, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso dei Vigili del fuoco che lo ha trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro. Non sarebbe in pericolo di vita.