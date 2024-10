I Carabinieri della Stazione di Villanova Tulo della Compagnia di Isili, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti per i rilievi di un sinistro stradale avvenuto per le vie del paese, senza feriti, in cui sono rimasti coinvolti due autoveicoli.

Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di accertare che uno dei conducenti stava guidando in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

Dopo i rilievi del caso, i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida e alla decurtazione di 10 punti ai sensi dell’articolo 186 comma 2 del Codice della Strada.