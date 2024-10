Si sarebbe svegliata dal coma farmacologico Maria Antonietta Murgia, 52 anni di Tortolì, in arte May Emme, stilista conosciuta e apprezzata in tutta la Sardegna.

Mary Emme era rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto lo scorso 28 novembre sull’Orientale sarda, tra San Vito e Muravera. La stilista viaggiava a bordo d una Jeep Compass insieme all’ex marito Fabrizio Selenu, 44 anni, di Tortolì, ex candidato sindaco alle elezioni dello scorso 26 maggio, morto circa una settimana fa a seguito delle gravi ferite riportate. La loro auto si era scontrata frontalmente con Bmw.

Da quel giorno Maria Antonietta Murgia è ricoverata all’ospedale Marino, ma ora non sarebbe più in coma farmacologico. La prognosi resta riservata, ma dai corridoi dell’ospedale, e non solo, trapela un velo di ottimismo rispetto ai giorni precedenti.