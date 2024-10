Incidente sull'Asse mediano a Cagliari. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale intervenuta sul posto, una Renault Clio guidata da una 27enne di Cagliari rallentava all'altezza dello svincolo di immissione da viale Marconi per l'Asse mediano quando un'altra Clio condotta da una 20enne di Selargius, che in quel momento percorreva l'Asse mediano, per evitare la prima auto si sarebbe spostata dalla corsia di destra verso quella di sinistra andando a scontrarsi con una Giulietta condotta da un 30enne di Quartu Sant'Elena.

Dopo l'urto, la seconda Clio sarebbe stata proiettata su una Dacia condotta da un 47enne di Cagliari che usciva dallo svincolo, spingendola sul guard-rail del margine destro. La stessa Renault avrebbe poi finito la sua corsa in posizione regolare sulla corsia di destra.

Nessuna delle persone coinvolte ha lamentato lesioni fisiche. Essendo entrambe le corsie impegnate dai veicoli in avaria a seguito dei danni riportati, si è formata una coda di traffico che ha richiesto la chiusura del traffico nell'Asse mediano in direzione Poetto a partire da via dei Valenzani con deviazione nella viabilità stradale alternativa.