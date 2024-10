Incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 2 a Siliqua. Erano circa le 8 quando un'auto è uscita di strada al km 22,500. A bordo della vettura solo il conducente, un 46enne del posto.

Il mezzo viaggiava in direzione Uta quando, per cause ancora da accertare, è finito in un canale in cemento che si trova dall'altra parte della carreggiata. Il veicolo ha proseguito la corsa per una trentina di metri prima di arrestarsi ribaltandosi nella strada d'accesso di un'azienda.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, un'ambulanza del 118 dell'associazione San Marco e i Vigli del fuoco del distaccamento di Iglesias. Una pattuglia della Guardia di finanza che transitava nei pressi dell'incidente ha dato supporto ai carabinieri per regolare il traffico, rimasto fermo per mezz'ora.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari in elisoccorso. Non si conoscono ancora le sue condizioni.