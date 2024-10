Ennesimo incidente stradale a Flumini di Quartu, dove una ragazzina di soli 14 anni, Veronica, è stata investita sulle strisce pedonali in via dell’Autonomia Regionale Sarda mentre faceva ritorno a casa.

L’incidente, avvenuto lo scorso venerdì, avrebbe avuto luogo davanti agli occhi dei passeggeri del pullman proveniente da Quartu Sant’Elena, dal quale Veronica era appena scesa.

Subito sono scattati i soccorsi del 118. La ragazzina si trova ora in coma farmacologico ma le sue condizioni appaiono stabili.

Tanta è però la rabbia dei cittadini quartesi che, tra commenti di sostegno e preghiere, continuano a denunciare da anni le precarie condizioni di quella che ormai è nota come la “Strada Killer”.

Da alcuni tempi è, inoltre, presente su Facebook il gruppo “Basta morire a Flumini per colpa della strada killer”, dove gli utenti richiedono al Comune la messa in sicurezza della strada che al momento appare priva di marciapiedi, illuminazione notturna e appositi spazi per le fermate dei pullman.