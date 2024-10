In seguito a un incidente stradale, verificatosi sulla statale 389 tra Ozieri e Pattada, una donna di 41 anni è stata trasportata d'urgenza dall'elisoccorso del 118 all'ospedale di Olbia.

Per motivi ancora in corso di accertamento, l'auto su cui viaggiava la donna è finita fuori strada e si è ribaltata. Le forze dell'ordine sono impegnate nel tentativo di chiarire le cause e la dinamica dell'incidente.