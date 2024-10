Un autoarticolato questa notte, intorno alle 4.40, per motivi ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada e si è ribaltato lungo la Statale 279, all’altezza di Monti, in direzione Sassari.

Immediatamente è partita la richiesta di soccorso e sul posto è intervenuta immediatamente la Squadra di pronto intervento del distaccamento di Olbia.

Il mezzo non ha urtato o coinvolto nell’incidente nessun altro veicolo. I Carabinieri hanno portato avanti i rilievi per determinare la causa del sinistro stradale.

L’autista dell’autoarticolato ha riportato diverse fratture e contusioni ed è stato trasportato all’ospedale di Olbia dai soccorritori del 118.