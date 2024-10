Un motociclista è morto nella serata di ieri sulla Statale 131, vicino al bivio di Abbasanta.

Per cause ancora da accertare, Alessio Ledda, 38 anni, di Macomer ha perso il controllo del mezzo, ha urtato un paletto segnaletico ed è stato sbalzato dalla sella della grossa moto morendo sul colpo.

Sul luogo poco dopo sono intervenuti il personale del 118, che non ha potuto far nulla, i vigili del fuoco ed i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.