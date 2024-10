Un incidente stradale si è verificato questa sera alle 18.45 lungo la Statale 131, all’altezza di Codrongianos, in direzione Sassari. Un camionista, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo tir che dopo aver sbandando è andato a schiantarsi contro un muro.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

Il camionista è stato ricoverato all’ospedale di Sassari. La prognosi è riservata.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione della dinamica, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore andando a poi a sbattere contro il muro di contenimento della Statale.