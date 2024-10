A nulla sono valsi i soccorsi del 118 per il conducente del motocarro Ape che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente sulla Statale 130, all’altezza del bivio per Uta.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente. L’uomo sarebbe stato tamponato da un altro mezzo.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.