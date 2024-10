Incidente sulla ss.554, poco prima di pranzo, all’altezza di viale Marconi - via Sa Serrixedda: lo scontro è avvenuto tra un mezzo di soccorso della “Divina Misericordia” Quartu (a bordo l'equipe del 118 con un codice giallo) e un Fiorino: a bordo dell’ambulanza, che si è rovesciata su un lato sull’asfalto, viaggiava un paziente che veniva trasportato in ospedale.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, ambulanze, anche gli agenti della Polizia Municipale Quartu per i rilievi di legge: fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi, tre le persone in tutto accompagnate nei presidi ospedalieri per contusioni e abrasioni.