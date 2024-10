Ancora un incidente stradale sulla Strada statale 389 causato da animali vaganti. Stamattina al chilometro 175 +200, nell’agro di Arzana, una Fiat Multipla ha investito un bovino che ha attraversato improvvisamente la carreggiata danneggiando la parte anteriore della vettura.

L'animale tramortito è riuscito ad allontanarsi nella vegetazione. Illesi fortunatamente gli occupanti dell’auto.

Solo qualche settimana fa in località Siccaderba una Citroen Berlingo aveva investito un puledro. Anche in quell'occasione per fortuna non vi erano stati feriti e l' animale è riuscito ad allontanarsi.

I militari dell'Aliquota Radiomobile di Lanusei stanno eseguendo gli accertamenti del caso per risalire al proprietario. Rischia una sanzione di 666 euro.