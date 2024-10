Un’auto è finita fuori strada intorno alle 13,30 di oggi a causa di un incidente sulla SS 291 direzione Sassari.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Sassari che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, mentre il conducente è stato trasportato dal personale sanitario in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche la Polizia Municipale per i rilievi di competenza.