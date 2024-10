Incidente mortale alle 19,40 di oggi lungo la SS 200, fra Castelsardo e Santa Teresa Gallura.

A perdere la vita una ragazza di 20 anni di Sassari che viaggiava in sella ad una moto di grossa cilindrata insieme al padre. La due ruote sarebbe finita fuori strada per cause da chiarire.

Sul posto il 118 e le forze dell'ordine. Inutili i tentativi di rianimare la vittima.