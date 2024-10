I Vigili del fuoco del Comando di Oristano sono intervenuti questa mattina per la messa in sicurezza di due auto e un autobus coinvolti in un incidente stradale sulla ss 131 al chilometro 81, direzione Sassari.

Sul posto la Polizia stradale ha garantito la sicurezza delle operazioni di soccorso regolando la viabilità e per quanto di loro competenza.

Gli occupanti dei veicoli sono stati presi in carico dalle ambulanze del servizio sanitario.