Quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada statale 131 al chilometro 142,2 in prossimità del bivio di Birori.

Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sono violentemente tamponate in fase di sorpasso e hanno urtato altre due auto in sosta sulla carreggiata, a causa di un veicolo che le precedeva in avaria opportunamente segnalato.

Due le persone che hanno riportato ferite, che dovrebbero essere lievi, e per i quali è stato richiesto l'intervento del 118.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, già sul posto per l’automezzo in panne, e i Vigili del di Macomer.