Brutto incidente questo pomeriggio sulla provinciale che dal bivio della statale 126 conduce a Perdaxius, in territorio di Carbonia. Un'Audi con a bordo tre ragazzi è finita fuori strada ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Carbonia, i carabinieri e le ambulanze del soccorso Giba e Misericordia San Giovanni Suergiu.

Due dei tre feriti sono stati condotti all'ospedale di Carbonia, mentre per il terzo è intervenuto l'elisoccorso per il trasporto a Cagliari. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.