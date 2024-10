Incidente stradale sulla S.P. 8, Aritzo – Gadoni, al km 0.

Per cause in corso di accertamento, una Volkswagen Golf condotta da una donna di 50 anni, residente a Gadoni, è uscita fuoristrada ribaltandosi su se stessa.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono che ha messo in sicurezza l’auto e favorito il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Congiuntamente sono intervenuti i sanitari con una ambulanza 118 di Sorgono che hanno prestato le prime cure alla conducente, poi trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri del servizio Radiomobile di Tonara.