Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 23 giugno, al km 27 della Strada Provinciale 295 nel tratto che da Aritzo conduce a Meana Sardo.

Un motociclista 50enne originario di Bergamo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo in località Sa Casa andando a finire fuori strada.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza Base 118 Mike soccorso di Meana, la medicalizzata di Sorgono, i carabinieri e una squadra dei Vigili del fuoco di Sorgono. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Sorgono e da lì al San Francesco di Nuoro.