Violento scontro questa sera, intorno alle 19,30, sulla strada che da Sassari conduce a Porto Torres. Due ragazzi a bordo di una moto Yamaha R6 si sono scontrati, per cause ancora in fase d’accertamento sul lato posteriore di una Peugeot.

Il centauro, Giovanni Antonio Sau, 30 anni, di Porto Torres, è deceduto a causa delle lesioni riportate, mentre l’amico è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato a bordo dell’ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Annunziata a Sassari.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente mortale avvenuto sulle strade sarde.