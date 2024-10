Si chiamava Mario Puddu l'operaio ozierese di 41 anni rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente ieri sera lungo la Statale 729 Sassari-Olbia, all'altezza del bivio per Ardara.

L'uomo è morto nella notte dopo essere stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Santisasima Annunziata di Sassari.

La vittima, nella serata di ieri, mentre viaggiava a bordo della sua auto era andato a sbattere contro un tir al quindicesimo chilometro della statale in direzione Olbia. Le sue condizioni erano parse da subito gravissimo e per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.