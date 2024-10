Un incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle 19:45, sulla quattro corsie Sassari – Alghero.

Un giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto che si è ribaltata arrestando la corsa al centro di una corsia.

Fortunatamente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Il giovane, sotto shock, è uscito da solo e illeso dall’abitacolo della vettura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.