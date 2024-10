L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di oggi, venerdì 7 agosto.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita di strada sulla Sassari-Alghero e si è schiantata violentemente contro il guard-rail in calcestruzzo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso.

La conducente è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi.