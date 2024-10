Un incidente stradale si è verificato questa sera sulla provinciale numero 22 che collega Orgosolo e Mamoiada.

Per cause ancora in corso di accertamento una Volkswagen Golf e un fuoristrada della Toyota si sono scontrati. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia stradale e il personale medico del 118.

Un giovane di 25 anni, che era alla guida della Golf, a causa del impatto violento tra i due mezzi, è stato trasportato all’ospedale San Francesco.