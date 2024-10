Grave incidente stradale, questo pomeriggio, lungo la Pedemontana che da Assemini conduce alla Statale 130.

Il conducente di una Ford Focus, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo di traverso lungo la carreggiata. Una Volkswagen Golf che giungeva in direzione opposta ha così trovato la strada sbarrata andando a schiantarsi sul fianco sinistro della Ford.

Nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone soccorse dal 118 e accompagnate agli ospedali Brotzu, Marino e Policlinico.

Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. I quattro sono stati ricoverati in codice rosso e due sarebbero in condizioni particolarmente gravi.