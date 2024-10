Sono gravi le condizioni della donna colpita ieri mattina da un carrello porta-moto che si è staccato da un camper di cittadini austriaci mentre viaggiava con la sua auto sulla statale 389 Nuoro-Lanusei.

La donna, che non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasportata dal 118 nell'ospedale San Francesco di Nuoro dove è stata ricoverata in codice rosso.

Il bollettino medico parla di trauma cranico e frattura del femore. Secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente da parte dei carabinieri di Lanusei, giunti subito sul posto in località Pira Onni, il carrello con le moto ha investito l'auto della donna che proveniva dalla carreggiata opposta.

Nel luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto la donna rimasta incastrata tra le lamiere, i carabinieri e la Polizia stradale di Nuoro. Le forze dell'ordine hanno deviato la carovana "fuori corsa" del Giro d'Italia al bivio per Talana. Ma il traffico è tornato alla normalità in circa un'ora.