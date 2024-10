Questa mattina una Citroen C3, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e si è ribalatata. E’ accaduto sulla Strada statale 129, Macomer-Bosa, in prossimità della località "Bara".

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, trasportate con un’ ambulanza del 118, all'ospedale San Francesco di Nuoro. Su posto anche i Vigili del fuoco.