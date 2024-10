Un motociclista sassarese di 52 anni, Tore Fresi, ha perso la vita questo pomeriggio lungo la litoranea Castelsardo-Santa Teresa di Gallura. L'incidente mortale è avvenuto nei pressi di Trinità d'Agultu, Lu Colbu e Lu Beccu.

L'uomo era in viaggio a bordo della sua motocicletta per una gita fra amici quando è andato a scontrarsi contro un'auto che viaggiava in direzione opposta.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che, viste le gravissime condizioni del 52enne, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Ma per Tore Fresi non c'è stato nulla da fare e di lì a poco è morto.