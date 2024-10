Andrea Cossu è ricoverato in condizioni critiche, ma stabili, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu. Da quanto si apprende, l'ex giocatore del Cagliari e della Nazionale, Andrea Cossu, attuale dirigente del Cagliari Calcio, è cosciente. È stato sottoposto a una Tac dalla quale sarebbero emerse diverse sospette fratture e un trauma toracico. I medici hanno quindi deciso di trasferirlo in Rianimazione: la prognosi è riservata.

L’INCIDENTE E’ avvenutosulla 554, all’altezza del bivio di Selargius, intorno alle 18:10.

Cossu viaggiava a bordo di una Porsche quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo inizialmente fuoristrada, percorrendo circa 300 metri. L'auto è poi risalita sulla carreggiata ribaltandosi più volte. L'auto ha poi finito la sua corsa contro il guard-rail. L’ex calciatore è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell’auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Quartu sant'Elena, il personale sanitario del 118 e la polizia municipale di Selargius che sta lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente.

Gli uomini coordinati dal comandante Marco Cantori stanno eseguendo tutti i rilievi.