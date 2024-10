Un incidente stradale si è verificato questa sera alle 19.45 lungo la Statale 389 che collega Nuoro a Lanusei. Momenti di paura e apprensione si sono vissuti per un automobilista che con la sua Fiat 600, per motivi ancora in corso di accertamento, è andato a finire prima sul guard rail per poi cappottarsi su un fianco.

Alcuni automobilisti hanno lanciato immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti il personale medico e i volontari del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Macomer.

L’automobilista, che ha riportato alcune ferite, è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro.