Incidente mortale questo pomeriggio, dopo le 18, lungo la statale 195. Un 25enne di Pula, Alessandro Mantovani, era in sella alla sua moto, una Ktm, quando è uscito fuori strada all'altezza dello svincolo per Piccareddu. La caduta è stata fatale al giovane che lavorava come barista.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 accorso sul luogo dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Pula. Il traffico lungo la 195 ha subito rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.