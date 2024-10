Grosso incidente lungo la SS 131 in direzione Sassari, all'altezza di Terralba. La statale è stata chiusa attorno alle 7 di questa mattina e per circa un'ora per consentire i soccorsi.

Il traffico è stato deviato lungo la complanare all'altezza dello svincolo per Terralba, poi le carreggiate verso nord sono state riaperte.

Diversi i veicoli coinvolti nel sinistro e due i feriti, di cui uno trasportato in ospedale.

Sul posto è intervenuta la Polstrada di Oristano, sotto le direttive del dirigente Roberto Piredda, e diverse ambulanze del 118.