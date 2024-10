Sul posto sono intervenute le unità base del 118 e l'elisoccorso per il trasferimento dell'infortunato all'ospedale San Francesco. Presente anche operai ANAS per il ripristino delle condizioni di viabilità. Il traffico risulta chiuso per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi di legge.

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro è intervenuta alle ore 12:50 circa per un incidente stradale avvenuto sulla SS131 Dcn, al km 38, all'altezza del bivio per Orotelli.

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Nuoro, il conducente di un furgone Fiat Doblò ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada e finendo la sua corsa al centro della carreggiata.

Due gli occupanti, entrambi di Orotelli. Il conducente, in particolare, è stato estratto dall'abitacolo dagli uomini del 115, mentre il passeggero è uscito in autonomia.