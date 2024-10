La squadra 2A del Comando Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta nel pomeriggio, alle ore 18:30 circa, per un incidente stradale avvenuto sulla SS 131 Dcn al km 59, dove per cause in corso di accertamento, una macchina con all’interno marito e moglie ha sbandato ribaltandosi.

La donna è stata portata in codice giallo all'ospedale San Francesco di Nuoro. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza del veicolo.

Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi di rito.