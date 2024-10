Intorno alle 6 di questa mattina la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incidente stradale avvenuto lungo la SS 131 al km 113 in direzione Sassari.

Un'auto fuori controllo avrebbe urtato un'altra vettura finendo la sua corsa a bordo strada ribaltandosi.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento del 115 di Abbasanta, che giunta sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza delle auto. Sul posto anche due autoambulanze del sevizio sanitario che hanno preso in carico il conducente di una delle due vetture coinvolte e le forze dell'ordine per quanto di loro competenza.