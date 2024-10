Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale accaduto poco dopo le 6 sulla strada statale 131, vicino a Terralba.

Due dei ragazzi coinvolti sono di Riola Sardo, un terzo è di San Vero Milis e si trovano ora ricoverati all'ospedale San Martino di Oristano.

Il quarto giovane coinvolto nell'incidente, le cui condizioni sono apparse fin da subito gravi, è un giovane di Nurachi di 21 anni, per lui si è reso necessario il trasferimento in elicottero all'ospedale di Sassari.

La Lancia Y sulla quale viaggiavano, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada e ha finito la sua corsa rovesciata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Oristano e le ambulanze del 118.