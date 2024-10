Questa mattina quattro persone, tra cui una donna incinta, sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale avvenuto all'altezza della rotatoria che porta all'aeroporto di Elmas in cui sono rimaste coinvolte due auto e un autotreno che a quanto pare si stava immettendo sulla 130.

Il traffico ha subito dei rallentamenti per circa due ore.

I feriti sono state trasportate con le ambulanze al Santissima Trinità e al Brotzu. Le loro condizioni non sono gravi, la donna in particolare, ha riportato ferite guaribili in dieci giorni.