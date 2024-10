Un muratore di Tertenia, Giampietro Mereu di 53 anni, questa mattina è caduto da un’altezza di quattro metri mentre lavorava al rifacimento del tetto in un'abitazione.

L'uomo è stato subito soccorso ed è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Marino di Cagliari, dove è ricoverato in gravi condizioni. Per fortuna non corre pericolo di vita. Il bollettino medico parla di frattura del bacino. L'incidente è avvenuto intorno mezzogiorno.

Oltre ai medici del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei e i carabinieri della Compagnia di Jerzu, che ora devono accertare se ci siano responsabilità.