È caduto da un ponteggio mentre eseguiva lavori di ristrutturazione sulla facciata di uno stabile comunale a Senorbì.

Un imprenditore edile di 50 anni è stato trasportato in ospedale con una profonda ferita alla gamba. L'uomo stava sistemando la facciata di Casa Lonis, una struttura del Comune utilizzata per convegni e manifestazioni, quando ha perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa due metri.

Purtroppo nell'impatto una sbarra metallica si è conficcata nella coscia.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, un'ambulanza del 118, gli esperti dell'Asl che si occupano di incidenti sul lavoro e i vigili del fuoco. Il 50enne è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. I pompieri hanno messo in sicurezza il ponteggio.