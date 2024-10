E' morto poche ore dopo il suo arrivo all'ospedale Brotzu di Cagliari, Adriano Balloi, 60 anni di Tortolì, rimasto incastrato sotto un escavatore ieri sera mentre lavorava in un terreno privato a Monte Attu a Tortolì.

L' uomo è stato soccorso solo stamattina, intorno alle 10, dai medici del 118 e dai vigili del fuoco dopo essere rimasto per molte ore sotto il mezzo.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi per dei traumi al torace e all'addome. I medici dei Brotzu hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita, ma per lui non c'è stato nulla da fare.