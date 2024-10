Incidente sul lavoro questa mattina in una cava di Orosei. Un operaio è caduto in un capannone nella zona di Oroè.

E' stato soccorso poco dopo e trasportato dal personale del 118 nell'ospedale San Francesco di Nuoro in gravissime condizioni. L'uomo, per cause ancora da accertare, è caduto battendo violentemente il capo riportando quindi un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini su quanto accaduto.