Incidente sul lavoro questa mattina in un capannone industriale a Macchiareddu. Un operaio di 47 anni è caduto da un'altezza di circa tre metri e ha riportato diverse ferite.

L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

I colleghi hanno dato subito l'allarme. Poi l'arrivo dell'ambulanza del 118 e la decisione di portare il ferito in elicottero al nosocomio di via Peretti. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente.